Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise'ye mayo sitemi! "Bu bir saygı meselesi" dedi ikinci kez kınadı

Eleştirilerine devam eden Akçıl, eski aşkı için "Elime bayrağımızı alacaksam kıyafetim de ona göre ayarlarım. Bu bir saygı meselesi. Hiç kimse sahne kıyafetine karışamaz. Ama yurt dışında nasıl düzgün giyiniyorsa insanlar, bizler de pantolon ve gömlekle bir saygı göstermeliyiz. Bence mayo ile söylenmemeliydi." diyerek Hadise'yi kınadı.