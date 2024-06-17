Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül battı mı? Yapım işine girmişlerdi ama...

Evlilikleri ve yaşadıkları hayatları ile hep gündemde olan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, oyunculuklarının yanı sıra yapım işine de girmişlerdi. Şirketin başında bulunan Kadir Doğulu, birkaç ortağı ile birlikte "Aşkın Pusulası" dizisinin çekimlerine başlamışlardı. Alperen Duymaz, Engin Öztürk ve Büşra Develi'nin başrolünde oynadığı dizi maddi sıkıntılardan dolayı 6. bölüm çekilirken yarıda kalmış ve set ekibi dağılmış...

YARIDA KALDI!

Yurt dışı için çekilen diziye şimdiye kadar 2 milyon dolarlık yatırım yapılırken, bitmesi için ise 2 milyon dolara daha ihtiyaç varmış. Eğer projeyi tamamlanmazsa, yeni bir atılım yapan Kadir Doğulu'nun ilk büyük projesi yarıda kalmış olacak.

'BUĞRA'SI MİAMİ!

10 yıldır eşi Ceyda Ateş ile Amerika'da yaşayan Buğra Toplusoy, yükselişini sürdürüyor. Toplusoy, Miami'de bir restoran satın almış ve 1 milyon 500 bin doları cebinden çıkarmış.

2014'te ailesine rest çekip Amerika'ya giden Buğra Toplusoy, oyuncu Ceyda Ateş ile evlenmiş ve bu evliliklerinden 'Talia' isminde bir kız çocukları olmuştu. Daha sonra Miami ve Florida'da işler yapmaya başlayan Buğra Toplusoy, yıllar geçtikçe büyük kazançlar elde etmiş ve dört ayrı şirketin ortağı olmuştu. Aşkı uğruna tek başına Amerika'da savaş veren Toplusoy, duyduğuma göre de Miami'de bir restoran satın almış. Üç Türk arkadaşı ile birlikte Miami'nin en ünlü restoranlarından birinin sahibi konumuna gelen Toplusoy, işleri de epey bir yoluna koymuş. Tüm turistlerin uğrak mekanı olan bir mekanı satın alan Toplusoy, bu ortaklık için 1 milyon 500 bin dolar gibi bir rakam ödemiş.

YILIN DÜETİ GELİYOR!

Evlilikleri ile magazin dünyasında örnek gösterilen oyuncu Deniz Baysal ve eşi şarkıcı Barış Yurtçu, birlikte çok güzel bir projeye imza atıyorlarmış. Yaz dönemine bomba gibi hazırlanan ve güzel şarkılar hazırlayan Barış Yurtçu, yeni çıkaracağı şarkıyı eşi Deniz Baysal ortak seslendirmiş. Ben şimdiden çok merak ettim. En kısa zamanda dinlemek için sabırsızlandığımı da buradan belirtmek isterim...

'YALAN' SÖYLEYECEK!

Yakışıklı şarkıcı Gökhan Keser, Volga Tamöz prodüktörlüğünde çıkardığı yeni şarkısı "Yalan"la yaz aylarını daha da ısıtacak. Yeni teklisi Yalan'a geçtiğimiz günlerde Hakan Sözmen yönetmenliğinde samimi, eğlenceli ve bir klip çeken Keser'e en yakın dostları ve kız kardeşi de eşlik etmiş. Yeni şarkılarına da hız kesmeden devam eden sanatçı, Temmuz'da bir diğer teklisiyle sevenleriyle buluşturacakmış.

