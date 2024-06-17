Hande Erçel 37 milyon TL’yi cebine koydu!

Gerek oyunculuğu gerek dillere desten güzelliği gerekse Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla dikkat çeken Hande Erçel, magazin dünyasının en önemli figürleri arasında yer alıyor. Oynadığı diziler ve reklam anlaşmaları ile birçok markaya hem ülkemizde hem de yurtdışında temsil eden Erçel, hatrı sayılır bir parayı da cebine koyuyor. 2024 yılında da bu durumu değiştirmeyen güzel oyuncu, toplamda 3 reklam anlaşması yaptı. Son 6 ayda imza attığı; mayo markasından 10 milyon TL, deodorant markasından 7 milyon TL ve mücevher markasından 20 milyon kazanan Erçel, toplamda 37 milyon TL gibi bir rakamı hanesine yazdırdı.

PARA BASIYOR

Yine son 6 ayda katıldığı uluslararası festival, organizasyon ve fuar sayısı da bir hayli fazla olan Erçel'in, her birinden 100 ile 150 bin dolar arasında kazandığı da konuşuluyor. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Hande Erçel'e yeni bir kazanç kapısı daha açılmış. Milano'daki mücevher tanıtımında, 190 bin TL'lik özel imzalı bir elbise giyen Erçel, pozlarını 31 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşınca markanın satışlarına etki etmiş. Erçel, kazandığı paralarla da adından sıkça söz ettirmeyi sürdürüyor.