Aras Bulut İynemli’nin eski aşkı Bige Önal gönlünü fotoğraf sanatçısına kaptırdı!

Yer aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Bige Önal, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Bige Önal, yedi yıllık birliktelik sonrası Aras Bulut İynemli ile 2022 yazında kısa bir ayrılık süreci yaşamıştı. İlişkilerine bir şans daha verme kararı alan ikili, Aralık 2022'te aşklarına tamamen nokta koymuştu. Evlenmesi beklenen çiftin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

GÖNLÜNÜ KAPTIRDI!

Ayrılığın ardından görüntülenen oyuncu, "Aras'la arkadaşlığımız devam edecek" demişti. Yaşananlardan sonra Aras Bulut İynemli, gönlünü oyuncu Buse Meral'e kaptırmıştı. Ama hızlı başlayan bu aşk çabuk tükenmiş ve çift, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktalamıştı. Gözlerin çevrildiği Bige Önal'ın ise yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Önal, Gazetemagazin'in iddiasına göre, Christ Sestakof isimli fotoğraf sanatçısı ile aşk yaşıyor.