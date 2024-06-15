15 milyon TL’lik koleksiyon: Burcu Esmersoy, lüks saatlerine bir yenisini daha ekledi! Değeri dudak uçuklattı...

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Sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada en çok para kazanan ünlüler arasında yer alıyor. Kazanımlarıyla sürekli yatırım yaparak gündeme gelen güzel sunucu, gayrimenkullerin yanı sıra aldığı pahalı saatlerle de çok konuşuluyor.

Esmersoy, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. 130 bin Euro yani yaklaşık 4 milyon 500 Bin TL değerinde 'Audemars Piguet Royal Oak Chronograph Black Ceramic' marka saat alan Esmersoy, servet değerindeki saatiyle havasını attı.