PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Samsun, 'Türkan Sultan'ı ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali yedinci gününde çok özel bir ismi ağırladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Haziran 2024 Güncelleme 16 Haziran 2024, 06:55
Samsun, ’Türkan Sultan’ı ağırladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali yedinci gününde çok özel bir ismi ağırladı. Festival kapsamında; Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda Samsunlularla buluştu. Samsunlular, Sultan'ı görebilmek için salonu doldurup taşırdı.

Samsun'da olmaktan dolayı duyduğu heyecan ve mutluluktan bahseden Şoray, "Yine dünyaya gelsem yine Türkan Şoray olmak isterdim, bu bana Allah'ın bir lütfu. Bu hangi kula nasip olur? Allah'ıma binlerce şükür" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kurban Bayramı namazı için vatandaşlar camileri doldurdu! | Ülke genelinde Kurban Bayramı
Emekliye dörtlü artış formülü: Temmuz’da yapılacak zamlar netleşiyor! Uygulanacak yeni oranlar ne olacak?
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’in Bahçeli sözlerine tepki: Onlar ne yaparsa yapsın! Cumhur İttifakı bir 6’lı masa değildir
Koza Altın İşletmeleri
CHP’li Bakırköy Belediyesi’nden skandal! Isırma vakası üzerine toplanan köpekleri tekrar sokaklara saldılar
Fatih’te cuma namazı kılanlara küfürler savurup videoya alan alçak tutuklandı
Gaziantep’te katliam! Tartıştığı 5 kişiyi öldürüp intihar etti
Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2024! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri listesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Şüpheli Resul Can Çatı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı
Filistin’de insanlık felaketi! BM’den kan donduran açıklama: 50 bin çocuk ölümle burun buruna
İspanya 3-0 Hırvatistan | GOLLERİ İZLE | EURO 2024’te şoke eden skor! İspanyollar rakibine acımadı
Galatasaray transfer avında: Okan Buruk Dortmund’un yıldızı Emre Can’ı istiyor
Başkan Erdoğan’dan İspanya ve İtalya dönüşü uçakta önemli açıklamalar
9 günlük göç bayram göçü: Vatandaşlar havalimanı ve otogara akın etti | İşte karayollarındaki son trafik durumu...
Gelir İdaresi Başkanlığından yurt dışına çıkış harcı açıklaması: Çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir
SON DAKİKA