Samsun, ’Türkan Sultan’ı ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali yedinci gününde çok özel bir ismi ağırladı. Festival kapsamında; Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda Samsunlularla buluştu. Samsunlular, Sultan'ı görebilmek için salonu doldurup taşırdı.



Samsun'da olmaktan dolayı duyduğu heyecan ve mutluluktan bahseden Şoray, "Yine dünyaya gelsem yine Türkan Şoray olmak isterdim, bu bana Allah'ın bir lütfu. Bu hangi kula nasip olur? Allah'ıma binlerce şükür" dedi.

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