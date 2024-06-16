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Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinden paylaşım geldi! Önce doğum günü sonra düğüne gittiler

Ortaya atılan iddiaları avukatları aracılığıyla yalanlayan Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinden paylaşım geldi. Nazlı Sabancı’nın paylaştığı fotoğrafta, ‘Birlikteyiz’ mesajı verildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Haziran 2024 Güncelleme 16 Haziran 2024, 06:55
Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinden paylaşım geldi! Önce doğum günü sonra düğüne gittiler

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Geçtiğimiz günlerde Hacı Sabancı hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyayı epey karıştırmıştı. Babalık davası haberlerinin yalanlanmasından sonra Nazlı Sabancı'dan eşiyle 'Her şey yolunda' paylaşımı geldi. Geçtiğimiz günlerde F.D isimli bir kadın Hacı Sabancı ile 2010-11 yılları arasında sosyal medyadan tanışıp ilişki yaşadığını, bir de 2 Şubat 2021 tarihinde bir erkek bebeğinin dünyaya geldiğini iddia etmiş ve Sabancı'ya babalık davası açtığını ileri sürmüştü.

Müvekkili Hacı Sabancı'nın bir iftirayla karşı karşıya olduğunu açıklayarak iddiaları yalanlamıştı. Yaşananlardan sonra tüm gözler Nazlı ve Arzu Sabancı'ya çevrilse de onlar çıkan haberleri ciddiye almadıklarını katıldıkları doğum gününde eğlenerek gösterdiler. Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin aralarının bozulduğunu düşünse de önceki gün Nazlı Sabancı'dan eşi ile yeni bir paylaşım geldi! Nazlı Sabancı, bu paylaşımıyla 'problem yok' mesajı verdi.

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