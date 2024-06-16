Hadise’nin mayo ile 10. yıl marşını söylemesine Sinan Akçıl’dan tepki

Bir dönem yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmeyen popçu Hadise ve Sinan Akçıl, Hadise'nn mayoyla 10. yıl marşını söylemesinden sonra karşı karşıya geldi.

Sinan Akçıl'a, geçtiğimiz günlerde eski aşkı Hadise'nin sahnesinde "10. YIL MARŞI" söylemesinin ardından birçok ünlü isimden aldığı eleştiriler hatırlatıldı. Sinan Akçıl da bu eleştirileri yapan ünlü isimlerden birisiydi.

Eleştirilerine devam eden Akçıl, eski aşkı için "Elime bayrağımızı alacaksam kıyafetim de ona göre ayarlarım. Bu bir saygı meselesi. Hiç kimse sahne kıyafetine karışamaz. Ama yurt dışında nasıl düzgün giyiniyorsa insanlar, bizler de pantolon ve gömlekle bir saygı göstermeliyiz. Bence mayo ile söylenmemeliydi." diyerek Hadise'yi kınadı.



DİDEM'E TAM DESTEK

Popçu Sinan Akçıl, klibinde oryantal Didem Kınalı'yı oynattı. Kınalı'yı desteklediğini söyleyen Akçıl, "Harika bir yola çıktı. Engellemeler olmazsa bence devam edecek. Kimler geçiyor acaba önüne? Onun canını sıkan olaylar olmuş belli. Büyüklerimiz de ona müsaade etsinler bence." diyerek güldü.