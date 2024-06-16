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Gamze Özçelik ve Reshad Strik balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti

Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti, balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti. Çift, bu hareketi ile alkış topladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Haziran 2024 Güncelleme 16 Haziran 2024, 06:55
Gamze Özçelik ve Reshad Strik balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti

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Bir hafta önce nikah masasına oturan Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti, balayı yerine Tanzanya'ya gitti. İhtiyaç sahiplerine yardım götüren Özçelik ve Strik, Kurban Bayramı'nı bölgede geçirecek. Geçtiğimiz hafta sonu Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile evlenen Özçelik, balayına gitmek yerine Tanzanya'ya yardım götürmeyi tercih etti.

Gösterişten uzak sade bir nikah töreniyle evlenen çift, dün Tanzanya'ya uçarak yardım dağıtmaya başladı. Çift, Kurban Bayramı'nı da Tanzanya'da geçirecek. İkili Hz. Hatice Külliyesi'nde birlikte fidan dikmeyi de ihmal etmedi. O anları Instagram hesabından yayınlayan Özçelik, eşini etiketleyerek kırmızı kalp koydu.

DUYGULARINI DİLE GETİRMİŞTİ
Nikah sonrası Instagram hesabından yaşadığı mutluluğu paylaşan Strik, "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için Elhamdülillah. Gamze Özçelik seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. İnşallah cennette de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı" demişti. Özçelik de paylaşıma "İnşallah" yorumunu yapmıştı.

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