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Ünlü oyuncu Pınar Deniz, marka yüzü olduğu bir dondurma markasının lansmanına katıldı

Pınar Deniz, önceki akşam marka yüzü olduğu bir dondurma markasının lansmanına katıldı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Haziran 2024 Güncelleme 15 Haziran 2024, 07:01
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, marka yüzü olduğu bir dondurma markasının lansmanına katıldı

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Pınar Deniz, önceki akşam marka yüzü olduğu bir dondurma markasının lansmanına katıldı. Dondurma markasının evine bir dondurma dolabı gönderdiğini söyleyen Deniz, "Evime bir dondurma dolabı gönderdiler ve o kadar çok dondurma yiyorum ki, dolap sıfırlanmak üzere..." diyerek şaşırttı.

Gazetecilerin, "Aksiyonlu tatiller sever misiniz? Paraşütle atladınız mı hiç?" sorusuna gülerek yanıt veren oyuncu, "Ben hiç o insan değilim. Ben sakin bir tatil taraftarıyım. İşimde risk alıp, günlük hayatımda daha sakin durmaya çalışıyorum" dedi.

HER ŞEY YOLUNDA
Son dönemde sevgilisi Kaan Yıldırım ile haklarında sık sık ayrılık haberleri çıkan Deniz, aşk sorularına ise "Özel hayatımızı çok göz önünde yaşamıyoruz. Bu iddialar neden çıkıyor anlamıyorum. Çok da ilgilenmiyorum aslında..." diyerek her şeyin yolunda olduğunu dile getirdi.

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