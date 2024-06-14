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Ajda Pekkan'dan dillere destan konser! "Eurovision'da bile bu kadar heyecanlanmadım" dedi seyirci sayısı tarihe geçti

Ajda Pekkan, kariyerinde bir ilke imza attı. Beşiktaş Stadyumu’nda hayranlarıyla buluşan Pekkan, Eurovison’da bile bu kadar heyecanlanmadığını dile getirdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 07:02 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:02
Ajda Pekkan’dan dillere destan konser! Eurovision’da bile bu kadar heyecanlanmadım dedi seyirci sayısı tarihe geçti

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Süper Star Ajda Pekkan'ın geçtiğimiz gün Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi. Pekkan'ı yalnız bırakmayan sanat camiasının birçok önemli ismi konserde hazır bulundu.

Konserde duygularını dile getiren Pekkan, Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldığında bile bu kadar heyecanlanmadığını belirterek, "Çok değerli yol arkadaşlarımla sahne alacağım. Onlarla beraber olmak hayalimdi. Kısmet bu akşammış" dedi. Pekkan'ın efsane şarkılarını sanatçı arkadaşlarıyla beraber söylediği "Ajda Pekkan & Arkadaşları" konserine müzikseverler de yoğun ilgi gösterdi. 40 bin kişinin izlediği konser, bir rekor olarak da tarihe geçti.

Olağanüstü konserde Süperstar'a Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu, Dolapdere Bing Gang gibi birbirinden ünlü isimler eşlik etti.

Yıllara meydan okuyan sesi ve performansı ile Nilüfer'le efsanevi şarkılar "Sensiz Yıllarda" ve "Kim Arar"a düet yapan Süperstar, "Birbirimize her zaman destek verdik, destek olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Pop müziğin önde gelen isimlerinde Hande Yener'le "Ya Sonra, "Düşünme Hiç" düetleri sonrasında ünlü şarkıcıya "Sen her zaman bir numarasın" diyen Süperstar, efsane grup MFÖ ile "Ele Güne Karşı" performansları öncesinde geçen yıl yaşamını yitiren, grubun ölümsüz üyesi Özkan Uğur'u anarak, şarkının bir bölümünü Uğur'a ithaf ettiler.

Sahneye kırmızı bir gül ile çıkarak Süperstar'a jest yapan Cem Adrian "Ben Seni Çok Sevdim" ve "Palavra" şarkıları ile yaptıkları düetle unutmaz anlar yaşattı. "Ağlama Anne" ve "Sivas'ın Yollarına" türküleri ile usta sanatçı Selda Bağcan'la düet yapan Süperstar, gecenin yıldızlar geçidini sonlardı.
Semiramis Pekkan da, Ajda Pekkan'ı sahnesinde yalnız bırakmadı. Semiramis Pekkan, "Ben ne söyleyeyim ki? Çok ama çok heyecanlıyız. Gayet güzel her şey…" dedi.

"HAYAT MÜŞTEREK"
Ezgi Mola da konsere katılanlar arasındaydı. Mola, eşi Mustafa Aksakallı ve oğlu Can ile ilgili sorulara, "Büyük bir Ajda Pekkan hayranıyım. Annelik harika gidiyor. Mustafa destek olmuyor. Hayat müşterektir ama biraz yoğunluğu var, gece hayatında olduğu için..." dedi.

AYRAN İÇTİK AYRI DÜŞTÜK!
Mert Demir de Ajda Pekkan'ı dinleyenler arasındaydı. Sevgilisi Serenay Sarıkaya sorulunca, "O da gelecekti. Birazdan konuşacağım" diyen Mert'in ardından Sarıkaya, stadyuma çok geç saatte tek başına geldi. Güzel oyuncu, sevgilisinin yanına gitmek yerine locayı tercih etti. Demir ve Sarıkaya'nın ilişkilerinin bittiği dedikoduları Pekkan konserinde yükseldi. Sarıkaya kendi tuttuğu locada çılgınlar gibi dans ederek eğlenirken, Demir ise sahneye çıkan Pekkan'ı ön tarafta Semiramis Pekkan'ın yanında izledi.

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