Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’nın odasından servet çıktı! Hırsızlığa karşı aldığı önlem şoke etti...

PARMAK İZİ VE ŞİFRE! Sosyetik güzel, 160'tan fazla çantanın yer aldığı bu odayı hırsızlara karşı korumak için nasıl bir önlem aldığını da açıkladı.

Çantalarının her birini titiz bir şekilde kullanıp saklayan Wanda Nara, yaptığı açıklamada, "Burada koleksiyonum var. Parmak izi ve şifreyle mühürlenmiş üç kapıdan geçmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Nara, ayrıca çantalarını sigortalattığını da dile getirdi.