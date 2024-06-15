Taylor Swift konseri deprem etkisi yarattı! Hayranları dünyayı salladı

Amerikalı pop star Taylor Swift, Eras turnesi kapsamında İngiltere'ye bağlı İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Murrayfield Stadyumu'nda üç akşam konser verdi. Üç konseri toplam 220 bin kişinin izlediği ve hesap yapıldığında her bir gecede stadyumda ortalama 73 bin hayranının bulunduğu belirtildi. İzleyiciler üç konserde de hareketli şarkılarda yerinde duramayarak hoplayıp zıpladı ve alkışladı.

SARSINTILAR YAŞANDI

Bu kadar hareket de dünyayı sallayarak minik depremlere neden oldu. İngiliz Jeolojik sismologlar, konserler sırasında stadyumdan 6 kilometre uzakta sismik hareketler, diğer ifadeyle yer sarsıntıları kaydetti. Konseri izleyen volkan uzmanı Sophie Butcher, "Yer sarsıntısı olması normal. Çünkü aynı anda binlerce kişi tepiniyor ve zıplıyor" dedi.