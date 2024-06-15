PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Taylor Swift konseri deprem etkisi yarattı! Hayranları dünyayı salladı

Taylor Swift’in 220 bin kişi tarafından izlenen Edinburgh konserlerinin mini depremlere neden olduğu açıklandı. Hoplayıp, zıplayan Swift hayranları dünyayı salladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Haziran 2024 Güncelleme 15 Haziran 2024, 07:01
Taylor Swift konseri deprem etkisi yarattı! Hayranları dünyayı salladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Amerikalı pop star Taylor Swift, Eras turnesi kapsamında İngiltere'ye bağlı İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Murrayfield Stadyumu'nda üç akşam konser verdi. Üç konseri toplam 220 bin kişinin izlediği ve hesap yapıldığında her bir gecede stadyumda ortalama 73 bin hayranının bulunduğu belirtildi. İzleyiciler üç konserde de hareketli şarkılarda yerinde duramayarak hoplayıp zıpladı ve alkışladı.

SARSINTILAR YAŞANDI
Bu kadar hareket de dünyayı sallayarak minik depremlere neden oldu. İngiliz Jeolojik sismologlar, konserler sırasında stadyumdan 6 kilometre uzakta sismik hareketler, diğer ifadeyle yer sarsıntıları kaydetti. Konseri izleyen volkan uzmanı Sophie Butcher, "Yer sarsıntısı olması normal. Çünkü aynı anda binlerce kişi tepiniyor ve zıplıyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
10 milyon kişi yollara düştü! Bayram tatili başladı: Fırsatçının iştahı kabardı I Fiyatlar cep yaktı...
Vergide 2 yeni uygulama geliyor| Çalışmalar hızlandı! Bayramdan sonra Meclis’te! İşte paketin detayları
İHH
Merkez Bankası’nın anket tahmini yenilendi! SSK BAĞKURLUYA YENİ HESAP ÇIKTI! Temmuz 2024’te maaşlara en az...
Patates toprak altında kaldı! Tarlada fiyatı 3-4 liraya kadar düştü
15 Temmuz Köprüsü trafiğe kapatıldı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi: Dikkat çeken SMA detayı | Yerlikaya: Şüpheli teslim alındı
Katil anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de yakalandı! Acılı aile A Haber’e konuştu: Adalet yerini bulacak | İade süreci nasıl olacak?
İtalya’daki G7 Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirisi yayınlandı: İki devletli çözüm vurgusu
Başkan Erdoğan’ın İtalya seferi! Meloni karşıladı Gazze diplomasisi başladı
Panzer ezdi geçti! EURO 2024’ün açılış maçında Almanya İskoçya’yı 5-1 yendi
Başkan Erdoğan G7 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere İtalya’da dünyaya seslendi
Dijital piyasalara yeni düzenleme! Kanunda değişiklik geliyor: Rekabet ihlaline geçit verilmeyecek!
G7’de ev sahibi Meloni’nin zor anları! Biden sarı saçları yine es geçmedi... Rishi altta kalmadı | Macron’la soğuk rüzgarlar
Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...
G7’de menü Michelin yıldızlı şeften! Borgo Egnazia’da kalede akşam yemeği: Başkan Erdoğan’a ne ikram edilecek?
SON DAKİKA