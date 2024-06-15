İlker Kaleli, Sıla’ya olan aşkını İspanya’da da haykırdı

İlker Kaleli, başrolünü üstlendiği İspanyol dizisi "La Passión Turca" ile İspanya'da büyük bir beğeni topladı. İspanya'nın en çok okunan haftalık magazin dergisi Semana'ya verdiği röportajla da dikkatleri üzerine çeken Kaleli, Sıla'ya olan aşkını İspanya'da da haykırdı.

GÜÇLÜ BİR BAĞIMIZ VAR!

Sıla ile olan ilişkisi hakkında da samimi açıklamalarda bulunan Kaleli, "O harika bir kadın. Birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyuz. Her yıl birbirimizi daha iyi tanıyor ve anlıyoruz. Büyük saygı duyuyoruz ve birbirimizle gurur duyuyoruz. Daha güçlü bir bağ kuruyoruz" dedi.