Demet Şener ve İbrahim Kutluay 6 yıl sonra aynı karedeler!

Demet Şener, 2005'te İbrahim Kutluay ile evlenmişti. Çiftin bu evliliklerinden İrem ve Ömer adında iki çocuğu dünyaya gelmişti. Çiftten Demet Şener, ihanete uğradığını iddia etmiş ve çift, olaylı bir sürecin ardından 2018'de boşanmıştı. Şener; eski eşine, ihanet, nafaka ve oğulları Ömer'in diş tedavisinin ücretini karşılamadığı için pek çok kez dava açmıştı. Nafaka davaları süren Şener ve Kutluay, önceki kızları İrem'in mezuniyet töreninde bir araya geldi. Eski eşler, 6 yıl sonra ilk kez aynı fotoğrafta yer aldı.

AİLE POZU!

İbrahim Kutluay ve Demet Şener, aile fotoğrafını sosyal medya hesabının hikâye bölümünde paylaştı. Şener, ek olarak çocuklarının olduğu, İbrahim Kutluay'ın olmadığı bir fotoğrafa da kalıcılar bölümünde yer verdi. Eski eşler aynı günün akşamında da kızları İrem'in mezuniyet yemeğine katıldı. Aile pozu veren çiftten Kutluay, fotoğraflarını sosyal medya hesabının hikâye bölümünde paylaştı. Şener, mezuniyet töreninde olduğu gibi Kutluay'ın olmadığı ve çocuklarının yer aldığı fotoğraflara kalıcılar bölümünde yer verdi.



'KİN KALMADI'

Demet Şener; "İçinizde İbrahim Bey'e dair bir kin kaldı mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti: 'İçimde hiç kin kalmadı. Bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdim, çok uğraştım. Hatta 'kin' demeyelim de 'kızgınlık' desek daha doğru olur. 'Affettim' diyemesem de kızgınlığımı yendim.'