Pelin Karahan, Etiler’de bir mekanda davete katıldı

Pelin Karahan, önceki akşam Etiler'de bulunan Hiema isimli mekanda davete katıldı. Karahan, eşi Bedri Güntay'ın, "Eşim oynamadığı sürece ben dizi izlemiyorum" cümlelerine açıklık getirdi. Karahan, "Çok güldüm ona... Kavak Yelleri'nde kaldı o hala... Ekranda beni özledi o görmek istiyor. Ben de kendimi özledim aslında ama uygun karakter ve uygun rol çok önemli... 3-5 bölümde biten bir projede olmak istemem" dedi.

"MARKA TAKINTIM VAR!"

Son dönemde kıyafetleri ve şıklığı herkes tarafından dikkat çeken Karahan, giyim tarzı hakkında konuştu. Karahan, "Kendi kendime yapıyorum. Süslenmeyi çok seviyorum" şeklinde konuştu. "Marka takıntınız var mıdır?" sorusuna ise samimi bir cevap veren oyuncu, "Ayakkabı ve çanta konusunda sanırım marka takıntım var. Ama kıyafette daha makul şeyler alabiliyorum" ifadelerini kullandı.