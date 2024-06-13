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Serdar Ortaç 500 binlik borç batağına girdi! Çareyi WhatsApp grubu kurmakta buldu! Eş dosttan 5'er bin TL isteyerek...

Maddi anlamda büyük sıkıntılar çeken Serdar Ortaç, borç batağına girdi. 500 bin TL ödemesi olan Ortaç, bir WhatsApp grubu kurdu. Ünlü sanatçı, dostlarından ve tanıdıklarından 5’er bin TL isteyerek, evine gelecek haczin önüne geçmeye çalışıyor.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 07:03 Güncelleme 13 Haziran 2024, 07:06
Serdar Ortaç 500 binlik borç batağına girdi! Çareyi WhatsApp grubu kurmakta buldu! Eş dosttan 5’er bin TL isteyerek...

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Alkol ve kumar alışkanlığı yüzünden zor zamanlar geçiren ve yıllardır MS hastalığıyla mücadele ettiği bilinen Serdar Ortaç, yine çok zor duruma düştü.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Ortaç, alkol ve sigarayı bıraktığını duyurmuştu.

Ama yine uslu durmamış ve sahnesine sarhoş çıkmıştı.

Hatta seyirciler Ortaç'ın bu görüntüsü karşısında isyan edip, bilet paralarını istemişti. Hal böyleyken Ortaç'ın, maddi anlamda da dibi gördüğü ve bu durum karşısında eşinden, dostundan, arkadaşlarından para istediği öğrenildi.



KİMSE İNANMADI!
500 bin TL borcu olduğu öğrenilen Serdar Ortaç, bu miktarı bir kişiden alamayacağını anlayınca formülü başka türlü aradı.

WhatsApp üzerinden bir grup kuran Ortaç, bu gruba tanıdığı kim varsa ekledi. Gruba, evine haciz geleceğini ve 500 bin TL ödemesi olduğunu yazan Ortaç'a kimse inanmadı.

Gruptakiler, "Ortaç'ın telefonu ele mi geçirildi?" derken ünlü sanatçı çareyi ses kaydı atmakta buldu. Ortaç, ses kaydında şunları söyledi: "İnanmıyorlar benim olduğuma o yüzden sesli mesaj atıyorum. 5'er 5'er toplayacağım herkesten, 500 Bin TL borcu ödeyeceğim."

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