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Atların Destanı

Bozdağ Film Platoları Türkiye ve Avrupa'nın en büyük büyük atlı-müzikli-danslı sirk ve koreografi gösterisine ev sahipliği yapacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Haziran 2024 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:02
Atların Destanı

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Bozdağ Film Platoları Türkiye ve Avrupa'nın en büyük büyük atlı-müzikli-danslı sirk ve koreografi gösterisine ev sahipliği yapacak. Bozdağ Film ve Film Platoları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ, Bozdağ Film Platoları içerisinde inşa ettikleri özel gösteri merkezinde; Türkiye ve Avrupa'nın en büyük atlımüzikli- danslı sirk ve koreografi gösterisini izleteceklerini söyledi.

Bozdağ, "Janbi Ceylan'ın liderliğinde dünyanın önemli akrobatlarından oluşan bir koreografi ekibi kurarak 'Osman Bey ile Bala Hatun kahramanlık hikayeleri' ve Atların Destanı' adlı bir gösteri hazırladık.

Müzikli-atlı koreografi gösterimiz Kurban Bayramı'ndan itibaren Bozdağ Film Platolarında başlıyor. Seyircilerimiz gösterimizi bütün yıl boyunca izleyebilecekler. Bu gösterimiz için 650 seyirci kapasitesi, çadır görünümlü; özel ışık, ses sistemleri ve sahneden oluşan bir salon inşa ettik" dedi.

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