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Volkan Demirel'den 3.çocuk sinyali! Eşi Zeynep Sever ile boşanacağı konuşuluyordu! "Belki bir erkek çocuğumuz olur..."

Zeynep Sever ile boşanacağı iddia edilen Volkan Demirel evliliği hakkında konuştu. Demirel, “Bundan sonra bir 14-15 yıl daha gider” derken, 3. çocuğun sinyalini de verdi.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 07:01 Güncelleme 12 Haziran 2024, 07:02
Volkan Demirel’den 3.çocuk sinyali! Eşi Zeynep Sever ile boşanacağı konuşuluyordu! Belki bir erkek çocuğumuz olur...

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2010 yılında, Fenerbahçe'nin kalesini korurken, 2009 Belçika Güzeli olan Zeynep Sever Demirel ile İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenen eski milli kaleci Volkan Demirel, bir süredir özel hayatıyla gündemde yer alıyordu.

Teknik direktör olarak hayatına devam eden Demirel'in, eşi Zeynep Sever Demirel ile boşanacakları iddia ediliyordu.

Demirel, önceki gün 'Senem Aydın'la Hadi Anlat' programına konuk oldu. Programa, Demirel'in samimi açıklamaları damga vurdu.

"FEVRİ BİR TİPTİM"
Eşi Zeynep Demirel'le ayrılacakları öne sürülen teknik direktör, "Evlilik uzun bir lig maratonu gibi. Biz her şeye beraber karar verebilen bir aileyiz. Bazen tabii ki itişmeler olur. Zaten her evlilik güllük gülistanlık giderse o evlilikte sorun vardır. 14'üncü yılımızdayız. Ben biraz fevri bir tiptim, Zeynep beni olgunlaştırmıştır. En büyük eleştirenim Zeynep'tir" dedi.

ERKEK ÇOCUĞUN YERİ HAZIR
Kolundaki film şeridi dövmesinin sırrını da açıklayan Volkan Demirel, "Orada bir kişilik boş yer var. Belki bir erkek çocuğumuz olur diye bıraktık. Bakalım, kısmet. Dövme yaptırmayı severim. Kızlarımın isimleri yazar ellerimde. Hepsini çok severek ve isteyerek yaptırdım" açıklamasını yaptı.

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