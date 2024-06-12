Volkan Demirel'den 3.çocuk sinyali! Eşi Zeynep Sever ile boşanacağı konuşuluyordu! "Belki bir erkek çocuğumuz olur..."

"FEVRİ BİR TİPTİM"

Eşi Zeynep Demirel'le ayrılacakları öne sürülen teknik direktör, "Evlilik uzun bir lig maratonu gibi. Biz her şeye beraber karar verebilen bir aileyiz. Bazen tabii ki itişmeler olur. Zaten her evlilik güllük gülistanlık giderse o evlilikte sorun vardır. 14'üncü yılımızdayız. Ben biraz fevri bir tiptim, Zeynep beni olgunlaştırmıştır. En büyük eleştirenim Zeynep'tir" dedi.