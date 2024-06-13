Kenan Doğulu’dan Beren Saat itirafı

Şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat, Temmuz 2014'te Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri devam eden çiftten Doğulu, önceki gün bir TV programına konuk oldu.

Beren Saat ile nasıl tanıştıklarını anlatan Doğulu, "Biz aslında bir partide tanıştık. Ama Yılmaz Erdoğan, Belçim (Bilgin) gibi arkadaşlarımız bizi bir araya getirmeye çalışıyordu. Karşılaştığımız an dünya durdu benim için... Aşıklık sistemim çöktü, kitlendim. O tanışmanın üzerinden 12 yıl geçti. Öncesinde 2 senelik beraberlik, 10 yıldır da evliyiz" ifadelerini kullandı.