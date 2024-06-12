PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Zafer Algöz'den esprili cevaplar: Fedon'a sezonu açtıramadık

Gazetecilerin ''Gelen konukların arkasından gıybet yapıldı mı?'' sorusuna Hakan Altun, Zafer Algöz'ü işaret ederek, ''Yapıldı'' diye espri yaptı. Algöz, "En çok Fedon abiyi gömdük. Fedon abiye sezonu aç dedik, çok yalvardık ama denize girmedi'' dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Haziran 2024 Güncelleme 12 Haziran 2024, 07:01
Zafer Algöz’den esprili cevaplar: Fedon’a sezonu açtıramadık

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yapımcılığını oyuncu Umut Kurt'un yaptığı Alarga isimli Youtube programının ilk bölüm izlemesi, önceki akşam Armutlu'da bulunan Hiema isimli mekanda yapıldı. Oyuncu Zafer Algöz ve şarkıcı Hakan Altun'un bir ay boyunca 35 metrelik bir gület teknede Fedon, Şevval Sam, Bülent İnal, Berkay, Zeynep Bastık ve Aslıhan Gürbüz gibi birçok ünlü ismi ağırladı. Bu süre boyunca iki isme şef Ecem Çebi ve kaptan Aziz Çelebi eşlik etti İzleme öncesi soruları yanıtlayan ekip, kahkahaya boğdu.

"GÜLDÜK EĞLENDİK"
Gazetecilerin''Gelen konukların arkasından gıybet yapıldı mı?'' sorusuna Hakan Altun, Zafer Algöz'ü işaret ederek, ''Yapıldı'' diye espri yaptı. Algöz, ''Her bölüm iki konuğu misafir ettik. Birlikte güldük eğlendik. Ama programın konsepti gereği de konuk gittikten sonra da arkasından gömdük. Daha doğrusu ben gömdüm. En çok Fedon abiyi gömdük. Fedon abiye sezonu aç dedik, çok yalvardık ama denize girmedi'' dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bayram öncesi diplomasi trafiği! Başkan Recep Tayyip Erdoğan önce İspanya sonra İtalya’ya gidecek: Ana gündem Gazze
EMEKLİ’YE 3’LÜ ZAM | 26 bin 178 liraya kadar çıkabilir! Maaş, ek ödeme ve promosyon... SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
İHH
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışmaya yeni düzen! Kurallar değişti
Tarihi Başkan Erdoğan-Özgür Özel zirvesi sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Rusya Devlet Başkanı Putin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul etti! BRICS mesaisi... Memnuniyetle karşılıyoruz
18 yıl sonra gerçekleşen tarihi zirve! İşte Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinin şifresi
Galatasaray’dan sürpriz transfer atağı! Yıldız oyuncu da listeye eklendi şov başlıyor
Hamas ateşkes planına dair yanıtını arabuluculara iletti: Yapıcı müzakerelere hazırız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i kabul etti
Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile bir araya geldi! 18 yıl sonra 1 saat 30 dakikalık tarihi zirve: Ne konuşuldu?
Başkan Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e gerçekleştirdiği iade-i ziyaretin ilk karesi ne anlatıyor? Yapay zekaya sorduk
YKS’de yapay zeka ile kopya çeken adayın ifadesi ortaya çıktı: Babası bana kızı vermeyecek | Cihazı nereden temin etti?
’Kaçırılan’ Fetullah Gülen’in izini sürdük! 45 km’lik kıskaç harita üzerinde konum: Neresi bu Pocono? | Son görüntüde iki kilit isim
Hayvansever imajı altında dolandırıcılık! Köpekvelisi Buket Özgünlü hakkında korkunç iddialar: Köpekleri sakatlayıp para topluyordu
SON DAKİKA