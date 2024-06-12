Zafer Algöz’den esprili cevaplar: Fedon’a sezonu açtıramadık

Yapımcılığını oyuncu Umut Kurt'un yaptığı Alarga isimli Youtube programının ilk bölüm izlemesi, önceki akşam Armutlu'da bulunan Hiema isimli mekanda yapıldı. Oyuncu Zafer Algöz ve şarkıcı Hakan Altun'un bir ay boyunca 35 metrelik bir gület teknede Fedon, Şevval Sam, Bülent İnal, Berkay, Zeynep Bastık ve Aslıhan Gürbüz gibi birçok ünlü ismi ağırladı. Bu süre boyunca iki isme şef Ecem Çebi ve kaptan Aziz Çelebi eşlik etti İzleme öncesi soruları yanıtlayan ekip, kahkahaya boğdu.

"GÜLDÜK EĞLENDİK"

Gazetecilerin''Gelen konukların arkasından gıybet yapıldı mı?'' sorusuna Hakan Altun, Zafer Algöz'ü işaret ederek, ''Yapıldı'' diye espri yaptı. Algöz, ''Her bölüm iki konuğu misafir ettik. Birlikte güldük eğlendik. Ama programın konsepti gereği de konuk gittikten sonra da arkasından gömdük. Daha doğrusu ben gömdüm. En çok Fedon abiyi gömdük. Fedon abiye sezonu aç dedik, çok yalvardık ama denize girmedi'' dedi.