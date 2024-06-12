Şükran Ovalı photoshop kurbanı oldu! Belini inceltirken kolunu yamulttu fena ti’ye alındı! Fotoğrafı apar topar sildi

ALAY KONUSU OLDU!

Ancak ünlü oyuncu ne yazık ki photoshop kurbanı oldu.

Belini inceltmeye çalışırken kolunu hem yamultan hem de kalınlaştıran Ovalı, hatasını fark etmiş olacak ki bu pozu gönderisinden kaldırdı. Tabii böyle şeyleri asla gözünden kaçırmayan photoshop uzmanları çoktan yakalamıştı.

Ovalı'nın bu durumu nasıl karşılayacağı merak konusu olurken, bu hata sosyal medyada hızla yayıldı ve alay konusu oldu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN