Volkan Demirel’den 3.çocuk sinyali

2010 yılında, Fenerbahçe'nin kalesini korurken, 2009 Belçika Güzeli olan Zeynep Sever Demirel ile İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenen eski milli kaleci Volkan Demirel, bir süredir özel hayatıyla gündemde yer alıyordu. Teknik direktör olarak hayatına devam eden Demirel'in, eşi Zeynep Sever Demirel ile boşanacakları iddia ediliyordu. Demirel, önceki gün 'Senem Aydın'la Hadi Anlat' programına konuk oldu. Programa, Demirel'in samimi açıklamaları damga vurdu.

"FEVRİ BİR TİPTİM"

Eşi Zeynep Demirel'le ayrılacakları öne sürülen teknik direktör, "Evlilik uzun bir lig maratonu gibi. Biz her şeye beraber karar verebilen bir aileyiz. Bazen tabii ki itişmeler olur. Zaten her evlilik güllük gülistanlık giderse o evlilikte sorun vardır. 14'üncü yılımızdayız. Ben biraz fevri bir tiptim, Zeynep beni olgunlaştırmıştır. En büyük eleştirenim Zeynep'tir" dedi.

ERKEK ÇOCUĞUN YERİ HAZIR

Kolundaki film şeridi dövmesinin sırrını da açıklayan Volkan Demirel, "Orada bir kişilik boş yer var. Belki bir erkek çocuğumuz olur diye bıraktık. Bakalım, kısmet. Dövme yaptırmayı severim. Kızlarımın isimleri yazar ellerimde. Hepsini çok severek ve isteyerek yaptırdım" açıklamasını yaptı.