Şükran Ovalı belini inceltirken kolunu yamulttu!

Futbolcu Caner Erkin'le evli olan güzel oyuncu Şükran Ovalı, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ile de sık sık konuşuluyor. Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları kimi zaman beğeni yağmuruna tutulurken kimi zaman da eleştirilerden nasibini alıyor. Yazı getiren ve kendini Bodrum sahillerine atan Ovalı'dan bu sefer de mayolu pozlar geldi.

ALAY KONUSU OLDU!

Ancak ünlü oyuncu ne yazık ki photoshop kurbanı oldu. Belini inceltmeye çalışırken kolunu hem yamultan hem de kalınlaştıran Ovalı, hatasını fark etmiş olacak ki bu pozu gönderisinden kaldırdı. Tabii böyle şeyleri asla gözünden kaçırmayan photoshop uzmanları çoktan yakalamıştı. Ovalı'nın bu durumu nasıl karşılayacağı merak konusu olurken, bu hata sosyal medyada hızla yayıldı ve alay konusu oldu.