Serkay Tütüncü’den Zeynep Bastık açıklaması: Acele etmiyoruz

Zeynep Bastık ile Tolga Akış, 2011 yazında evlenmiş ve Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Bastık, geçtiğimiz yaz Alican Ayyıldız'la yeni bir aşka yelken açmış ancak bu ilişkisi de uzun sürmemişti. "İlişkiler başlar ve biter" diyen Bastık, kısa süre sonra Serkay Tütüncü ile dudak dudağa yakalanmıştı. Öpüşme görüntülerinin bomba etkisi yaratmasından sonra oyuncu sevgilisi hakkında ilk kez açıklama yapan Tütüncü, "Ortada net bir şey yok" demesi epey kafa karıştırmıştı.

Önceki gün bir davette görüntülenen Tütüncü ise, Zeynep Bastık ile ilişkisi hakkında, "Acele etmiyoruz. Birbirimizi tanıyoruz, yakın arkadaşlarımızı tanıştırıyoruz" deyince dillere düşmekten kurtulamadı. Çiftin bu açıklamaları sosyal medyada dalga konusu oldu. Dudak dudağa yakalanan çifte, "Acele etmemiş halleri bu mu?", "Acele etseler gözler önünde neler yapacaklarmış neler", "Ya ne saçma sözler", "Acele etseler ne olacaktı acaba?" yorumları yağdı.

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