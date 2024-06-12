Ece Seçkin hayalini kurduğu atlara kavuştu!

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Ece Seçkin, çocukluğundan beri hayalini kurduğu atlara sonunda kavuştu. Son dönemde konserlerden arta kalan zamanlarında binicilik antrenmanlarına ağırlık veren Seçkin, bu tutkusunu iki özel atla taçlandırdı. Eşi Çağrı Terlemez'in yurtdışından özel olarak getirttiği Cinzano ve Celeste isimli atlarla Seçkin, biniciliğin keyfini doyasıya yaşıyor.

Küçük yaşlardan itibaren biniciliğe büyük bir ilgi duyan Ece Seçkin, sahne performanslarının yanı sıra bu spora da vakit ayırarak, hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendini yeniliyor. Yoğun konser takviminin getirdiği yorgunluğu, at binerek atan Seçkin, bu sporun kendisine huzur verdiğini ifade ediyor.

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