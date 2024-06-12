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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in 15 milyonluk arabası gündem oldu!

5 ayda 2 villa alan, Türkiye’nin en çok kazanan ünlü yüzlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, 15 milyonluk araçlarıyla havasını attı. Özçivit’in, Evcen’e aldığı güller de dikkatlerden kaçmadı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Haziran 2024 Güncelleme 12 Haziran 2024, 07:01
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in 15 milyonluk arabası gündem oldu!

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Gerek reklam filmleriyle gerekse davetlerden kazandıkları ücretlerle sık sık gündeme gelen oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da oturdukları lüks sitede ikinci villalarını aldığı ortaya çıkmıştı. İlk aldıkları eve 2 milyon 350 bin dolar ödeyen çiftin, yeni villalarına ise 4 milyon 250 bin dolar ödediği öğrenilmişti. Sık sık yurt dışındaki hayran yemeklerine giderek kazancını artıran Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'le beraber Etiler'de trafik çevirmesinde görüntülendi. Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden çiftten Evcen, "Burak Bey'e yurt dışında gösterilen ilgi sizi kıskandırıyor mu?" sorusuna, "Ne kıskançlığı? Ben çok mutlu oluyorum. Çok güzel bir şey bu..." diyerek gülümsedi.

MAKYAJSIZ GÜZEL!
Evcen, makyajsız hali ile beğeni toplarken, Özçivit ise alkolmetreye üfledi ve 0 promil çıktı. Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan ikiliden Özçivit'in, eşine aldığı kırmızı güller dikkat çekti. Özçivit, "Çiçekleri soralım... Bir kutlamam mı vardı?" sorusu karşısında "Kutlama yok. Tur atarken aldım" yanıtını verdi. Çiftin yeni aracının değeri ise yaklaşık 15 Milyon TL değerindeydi.

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