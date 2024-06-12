Bodrum esintisi!

Kerkısolfej'ın gerçekleştirdiği yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da Türkiye'nin sevilen sanatçıları konser veriyor. Temmuz ve Ağustos aylarında yaz boyunca sevilen isimler Bodrumlularla buluşacak. 16 Haziran Yıldız Tilbe, 3 Temmuz Zeynep Bastık, 4 Temmuz Yıldız Tilbe, 5 Temmuz Sıla, 6 Temmuz Buray, 7 Temmuz Nilüfer, 8 Temmuz Pazartesi Ajda Pekkan 9 Temmuz Simge, 10 Temmuz Levent Yüksel, 11 Temmuz Nazan Öncel, 17 Temmuz Berkay, 19 Temmuz Sertab Erener, 8 Ağustos Candan Erçetin, 30 Ağustos Selda Bağcan sahne alacak.