Tarihi konser!

Yıldız Tilbe'nin önceki akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda verdiği dev konseri 25 bin kişi izledi. Organizasyonda bin 765 kişi çalıştı. Bu organizasyon son on yılın en iyi konseri olarak tarihe geçti.

Tilbe'den önce ise Ersay Üner sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Tilbe, sahne kıyafeti ile dikkat çekti. Tilbe, "Bu geceye özenle hazırlandım, 30. yılım bugün... 30 yılım benim için 30 gün gibi geçti. Eskiden hep keşkelerim oluyordu. Artık keşkelerim de yok" ifadelerini kullandı.