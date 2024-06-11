İrem Derici: Çocuklara katlanamıyorum

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde, "Çocuk hasretiniz var mı?" sorusunu esprili bir cevap vererek, "Hiç çocuk hasretim yok. Çocuklara katlanamıyorum. Sürekli ağlayan derdini ağlayarak anlatan bir şeye benim tahammülüm yok. Yaş 37 zaten şu saatten sonra yumurtalıklar da bay bay bir tanem sana çocuk falan yok diyor. Baksana benim halime ben zaten çocuk gibiyim" demişti.



"TİKSİNİYOR GİBİ KONUŞUYOR"

Derici'nin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken yorumlar da beraberinde geldi. Hem olumlu hem olumsuz sözlerin sarf edildiği Derici'ye, "Sen bu dünyaya yetiyorsun zaten çocuk yapma", "Öyle bir imaj çizmiş ki sanki çocuklar sadece ağlamaktan ibaret...", "Tabii ki istemeyebilir ama sanki çocuklardan tiksiniyor gibi konuşuyor" ve "En azından istemediğini söylüyor. İnsanın kendisini bilmesi de çok güzel bir şey..." gibi yorumlar geldi.

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