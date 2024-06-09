SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Çağatay Ulusoy'dan eski aşkı Duygu Sarışın'a şok adım! Aşk yeniden mi alevlendi? Esmer güzelin fotoğrafına kayıtsız kalamayınca...

Sosyal medyayı aktif kullanmayan Çağatay Ulusoy, eski aşkı Duygu Sarışın’ın tatil pozlarına kayıtsız kalmadı. Sarışın’ı beğeni yağmuruna tutan Ulusoy, aşk ateşini tekrar yaktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 07:01 Güncelleme 09 Haziran 2024, 07:01
Çağatay Ulusoy’dan eski aşkı Duygu Sarışın’a şok adım! Aşk yeniden mi alevlendi? Esmer güzelin fotoğrafına kayıtsız kalamayınca...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, gerek oyunculuğu gerekse de özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Ünlü oyuncu özellikle de aşkları ile sık sık gündeme geliyor.

Ünlü oyuncunun Duygu Sarışın ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyi de mutlaka duyanlarınız vardır. Çağatay Ulusoy, dillere destan aşk yaşadığı Duygu Sarışın ile olan 7 senelik ilişkisini 2023 yılının başlarında bitirmişti.

2024 yılının başında ise Ulusoy, Sarışın'ı yeniden takip ederek kafaları epey karıştırmıştı. Sarışın'ın da Ulusoy'un takibine dönmesi herkesi epey düşündürtmüştü.

YEŞİL IŞIK!
Bu hamleden sonra iki taraf da barışmadıklarını ve hayatlarında kimse olmadıklarını söyleseler de Ulusoy'un son hamlesi yine aşk iddialarını gündeme getirdi.

40 yılda bir sosyal medya kullanması ile meşhur olan Ulusoy, Sarışın'ın tatil pozlarını beğeni yağmuruna tuttu.

Tabii bunu gören sosyal medya kullanıcıları "Yandı tüm ışıklar yeniden" demekten kendilerini alıkoyamadılar.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ kampında ’suikast’ korkusu! ’Gülen sonrası dönem’ hazırlıkları ve CIA’nin yeni kaos planı: Örgütteki iktidar savaşı daha da şiddetlenecek
Her emekliye 15 bin TL zam: TÜED oransal yerine seyyanen zam teklifini getirdi! Karar Temmuz’da verilecek
7 deney tek hedef! Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğunu tamamlandı: VSS Unity Dünya’ya iniş yaptı
İkramiye haftası: Kim ne zaman alacak? Maaş oranına göre yeni ödemeler kaç lira oldu?
Ankara’da metro istasyonlarını su bastı ulaşım durdu: Vatandaş isyan etti! CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın İstanbul’da olduğu ortaya çıktı
YÜZLEŞME! Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında karşı karşıya geldi
Zeynep Beşerler’in eski eşi Emir İçgören yasak aşkıyla yakalandı! 10 yıllık evliliği ihanet yıkmıştı! İşte ikilinin ilk fotoğrafı...
Jose Mourinho Galatasaray’ın transferini açıkladı! Yılın bombası patlamak üzere
Başkan Erdoğan’dan TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar
Türkiye üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu! Tarih yazdık tarih... | Başkan Erdoğan’dan tebrik: Yürekten kutluyorum
Ankara’da sel! Yollar göle döndü: Bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı araçlar suya gömüldü
Fenerbahçe’de seçimlerin ilk günü sona erdi! İşte dakika dakika yaşananlar
Büyükçekmece’deki Sedef Güler cinayetinde itiraf geldi: Zincirle bağlayıp denize attık
Aziz Yıldırım’dan flaş açıklamalar! Herkes bunu düşünüp oy kullansın
İşgalci İsrail Nusayrat Kampı’na saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
SON DAKİKA