Çağatay Ulusoy’dan eski aşkı Duygu Sarışın’a şok adım! Aşk yeniden mi alevlendi? Esmer güzelin fotoğrafına kayıtsız kalamayınca...

2024 yılının başında ise Ulusoy, Sarışın'ı yeniden takip ederek kafaları epey karıştırmıştı. Sarışın'ın da Ulusoy'un takibine dönmesi herkesi epey düşündürtmüştü.

YEŞİL IŞIK!

Bu hamleden sonra iki taraf da barışmadıklarını ve hayatlarında kimse olmadıklarını söyleseler de Ulusoy'un son hamlesi yine aşk iddialarını gündeme getirdi.