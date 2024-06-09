Ünlü şarkıcı Edis fiyatı az bulunca yerine Gülşen getirildi! Sahnede 30 dakikada kazandığı ücret dudak uçuklattı

Yaz sezonunun başlaması ile birlikte tatil bölgelerinde konserler başladı. Çeşme'deki bir kulüp ünlü şarkıcı Edis'e 30 dakika sürecek playback konser için teklif götürdü. Ünlü popçu 30 dakika için tam tamına 4 milyon TL isteyince mekan sahibi fiyatı fazla bulmuş. 2. Sayfa'nın haberine göre, Edis'in teklifinden sonra Gülşen'in kapısı çalınmış.

BU RAKAMLAR ŞAKA MI?

İddiaya göre; Gülşen ise mekan ile 30 dakikalık konser için 2 milyon TL'ye anlamış. Gülşen'in 2 saatlik konserleri için aldığı rakamın ise 3,5 milyon TL'ye kadar çıktığı iddia edildi. Bu rakamlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada; 'Bu rakamlar şaka mı?', 'Bu paralar gerçek mi ya?' gibi yorumlar yapıldı.