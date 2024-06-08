Ev sahibiyle başı dertte! Selen Görgüzel isyan etti: Polis gönderdi, doğal gazımı kestirdi

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Selen Görgüzel, iki yıl önce Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra yeni bir eve taşındı. Ortaköy'de lüks bir siteye taşınan Görgüzel, kızı İlknaz Bektaş ile bu evde yaşamaya başladı.

Şarkıcı, eve taşındıktan altı ay sonra ev sahibinin kendisini evden çıkarmaya çalıştığını söyledi. Gece yarısı evine polis gönderildiğini de söyleyen Görgüzel, ev sahibinden şikâyetçi olduğunu ifade etti.