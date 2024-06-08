Önceki gün Harbiye'de bir gösteriye katılan Nurgül Yeşilçay, çıkışta gazeteciler ile sohbet etti. Yeşilçay, "Ağladım oyunda... Hatta biraz ağladım biraz güldüm" dedi. Geçtiğimiz günlerde ağlamak ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Yeşilçay, "Ben şimdiye kadar dizilerde ağlak roller oynadım. Artık gözüm akıyor" diyerek de güldü.

"AZ YİYİN"

Son dönemde güzelliği ve verdiği kilolarla da gündemde olan Yeşilçay, "Aç kalmadıkça zayıflayamıyorsun. İki yılda verdim kiloyu... Şimdi yine kilo almaya başladım. Aç kalmak acıklı bir durum... 16-18 saat aç kalın gün içinde sonra az yiyin... Ondan sonra kilo veriyorsunuz" diyerek verdiği kiloların sırrını da verdi.