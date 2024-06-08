Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ile ilginç tanışma hikayesini anlattı: Bana ’kıro’ dedi, görüşmek istemedi

GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ!

Sözlerine devam eden Sayışman, "Neyse ben bangır bangır giriyorum mahalleye... Bütün arabalar ötmeye başladı motor sesinden. Ben arabayla gelirken sesi duyuyor, annesine 'Bu kıro' diyor. Neyse görüştük ama kaç saat geçirdiysek üç kelime falan konuştu. Sonrasında bana görüşmek istemediğini söyledi. Ben hemen arabayı sattım. Aradan vakit geçti, ikinci bir şans verdi bana, onu iyi değerlendirdim" ifadelerini kullandı.



ALMEDA PEŞİNDEN KOŞTURMUŞ!

Uzun süre eşi Almeda Abazi'nin peşinden koştuğunu söyleyen Tolgahan Sayışman, er ya da geç güzel ismin kalbine girmeyi başarmış.

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