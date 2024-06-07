PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Çağla Şıkel: Yumurtalarımı dondurdum!

Manken Çağla Şıkel, hakkında çıkan "kız çocuk için yumurtalarını dondurdu" haberlerine dair çarpıcı sözler sarf etti. Haberi doğrulayan Şıkel, tekrar anne olabileceğinin sinyalini verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Haziran 2024 Güncelleme 07 Haziran 2024, 07:01
Çağla Şıkel: Yumurtalarımı dondurdum!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çağla Şıkel, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu programa konuk oldu. Program boyunca duygusal haliyle dikkat çeken ünlü isim; babasından, ailesinden ve çocuklarından bahsederken gözyaşlarına engel olamadı. "Ortaokulda sınıfın en kısasıydım. Dizlerimde ve bileklerimde müthiş ağrılarla birden uzadım ve 1.82'ye çıktım" diyen Şıkel, "Babamın yokluğunda aileme baba oldum. Babamın sevgisini başka bir adamla doldurmaya çalıştım. Hepimizin doğal ihtiyacı o sevgiyi görmek..." cümleleriyle babasının boşluğunda yaşadıklarını anlatmaya çalıştı.

"ANNE OLMAK İSTİYORUM"
Hayata dair korkuları hakkında Şıkel, "Kendimi kaybetmekten çok korkuyorum. Uyanık olup, bilincimi kaybetmekten çok korkuyorum" ifadelerini kullandı. "Kız çocuk sahibi olmak için yumurtalarımı dondurdum" başlıkları için açıklama yapan ünlü manken, "Yumurtalarımı dondurdum çünkü ailesel erken menopoz durumum olduğu için. 'Varken koyayım dursun' dedim ve yaptım. Şu an o kadar ilgili değilim ama yeni annelik için... Yeniden anne olmak isterim. Annelik bana iyi gelen bir şey" şeklinde konuştu.

BOŞLUĞA DÜŞTÜM!
Güzel manken Şıkel, oğlu Kuzey'in bir yıldır kız arkadaşı olduğunu belirterek, "Kuzey başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim. Platoniğe düştüm çünkü o bana aşık zannediyordum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
1 milyar dolarlık vurgunun ardından coin kraliçesi çıktı! Ünlü isimler kullanılarak güven sağladı
İmzalar atıldı! Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak Filistin mesajı!
TBMM’de gerilim yükseldi! DEM Partili Ömer Öcalan’dan alçak sözler: TSK’yı soykırımcı İsrail askerlerine benzettiler | AK Parti’den sert tepki
TORBA YASADA GÖZLER MECLİS’TE | Öncelik emeklilerin! Bağ-Kurluya erken emeklilik, memura 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, 100 bin taşerona kadro...
F-16 satış anlaşması tamam! ABD Dışişleri: Türkiye F-16 satış mektubunu imzaladı
Deniz Akkaya’dan Somer Sivrioğlu hakkında şok sözler! Karısını kızından küçük kızla aldattı...
400 bin liraya varan hibede son gün! Engelli Hibe Desteği başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?
Avrupa kulüpleri arasında Arda Güler kapışması! Sociedad, Sevilla, Las Palmas, Getafe, Mallorca, Milan...
Atama kararları Resmi Gazete’de! Devlet Denetleme Kurulu Başkanlğına Salih Tanrıkulu atandı | 4 ilin milli eğitim müdürü değişti
Son dakika! Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dev ekran insanların üzerine devrildi! Yaralılar var...
Yılın transfer çalımı geliyor! Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusunu kapacak! Dursun Özbek düğmeye bastı
Şevket Mirziyoyev’e Devlet Nişanı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Türkiye İsrail’in ’teröristan’ tezgahını dağıttı! ABD maşası PKK korkudan sandık topladı: Sözde seçimlerin altındaki Arz-ı Mev’ud hezeyanı
FETÖ’nün foto planı! Elebaşı Gülen öldü mü? Ebuseleme Gülen’den yeni itiraf
Merkez Bankası toplam rezervleri arttı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama
SON DAKİKA