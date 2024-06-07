Çağla Şıkel: Yumurtalarımı dondurdum!

Çağla Şıkel, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu programa konuk oldu. Program boyunca duygusal haliyle dikkat çeken ünlü isim; babasından, ailesinden ve çocuklarından bahsederken gözyaşlarına engel olamadı. "Ortaokulda sınıfın en kısasıydım. Dizlerimde ve bileklerimde müthiş ağrılarla birden uzadım ve 1.82'ye çıktım" diyen Şıkel, "Babamın yokluğunda aileme baba oldum. Babamın sevgisini başka bir adamla doldurmaya çalıştım. Hepimizin doğal ihtiyacı o sevgiyi görmek..." cümleleriyle babasının boşluğunda yaşadıklarını anlatmaya çalıştı.

"ANNE OLMAK İSTİYORUM"

Hayata dair korkuları hakkında Şıkel, "Kendimi kaybetmekten çok korkuyorum. Uyanık olup, bilincimi kaybetmekten çok korkuyorum" ifadelerini kullandı. "Kız çocuk sahibi olmak için yumurtalarımı dondurdum" başlıkları için açıklama yapan ünlü manken, "Yumurtalarımı dondurdum çünkü ailesel erken menopoz durumum olduğu için. 'Varken koyayım dursun' dedim ve yaptım. Şu an o kadar ilgili değilim ama yeni annelik için... Yeniden anne olmak isterim. Annelik bana iyi gelen bir şey" şeklinde konuştu.

BOŞLUĞA DÜŞTÜM!

Güzel manken Şıkel, oğlu Kuzey'in bir yıldır kız arkadaşı olduğunu belirterek, "Kuzey başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim. Platoniğe düştüm çünkü o bana aşık zannediyordum" dedi.