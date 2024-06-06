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'Hayat boyu görüşeceğiz'

Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliği tek celsede biten Buse Terim, ilk kez konuştu. Terim, “İki kızımız var, hayat boyu görüşeceğiz” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Haziran 2024 Güncelleme 06 Haziran 2024, 07:02
’Hayat boyu görüşeceğiz’

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Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine girmişti. 2 çocuk sahibi ünlü çift, geçen Mart ayında 10 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. İstanbul 3. Aile Mahkemesi'ne 25 Mart'ta üç ayrı boşanma davası açan ikili, İstanbul Adliyesi'ndeki duruşmaya katılmamış ve dava ertelenmişti. Ancak burada açılan boşanma davalarının hedef şaşırtmak amaçlı olduğu ortaya çıkmıştı. İkili, Marmara- Ereğlisi Adliye'sinde anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

AYRILMAK DA NORMAL
Açtıkları üç ayrı davayla herkesi şaşkına çeviren ikiliden Buse Terim, boşanmanın ardından ilk kez konuştu. Katıldığı etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Terim'e ayrılık nedeni soruldu. Terim ise şöyle yanıt verdi; "Çok önemli değil nedeni, neden olduğu bence... Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise ayrılmak, boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz, iki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için."

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