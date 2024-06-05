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Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında yeni gelişme! Psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin kayıtlar incelenecek

Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'la olan darp davası önceki gün görüldü. Mahkeme, Bulutsuz'un psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin kayıtların incelenmesine karar verdi.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 07:01 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:01
Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında yeni gelişme! Psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin kayıtlar incelenecek

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Oyuncu Ozan Güven'in, 13 Haziran 2020'de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada müşteki sanık Ozan Güven'in avukatı, "Adli Tıp Kurulu'nun taraflı davrandığını düşünüyoruz, müşteki sanık Deniz Bulutsuz'un olaydan önce psikolojik açıdan tedavi gördüğüne dair duyumlarımız var. Ek bilirkişi raporu aldırılmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

YİNE ERTELENDİ!
Ara kararını açıklayan mahkeme, SGK'ya ve Sağlık Bakanlığı'na yazı yazılarak Deniz Bulutsuz'un 13 Haziran 2020'den önce anksiyete bozukluğu veya başkaca psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin kayıtların incelenmesine karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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