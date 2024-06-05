Demet Özdemir arşivden giyinme modasına uydu: 20 yıl önce tasarlanan elbiseyle ortalığı salladı! Victoria Beckham detayı dikkat çekti

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ!

Güzelliği ve tarzı ile birçok hemcinsine ilham olan Demet Özdemir, arşivden çıkan kıyafetle birbirinden özel pozlar da verdi. Sosyal medya hesabından da elbisesi ile birçok fotoğrafını yayınlayan Özdemir, binlerce beğeni aldı.