Milli futbolcu Merih Demiral ve model eşi Heidi Lushtaku’dan müjdeli haber! İkinci kez anne-baba oldular...

Demiral'in kendisinden 8 yaş büyük model eşi Heidi, 2023 yılında ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. Hatta Çift, ünlü fotoğrafçı Hernandez Edgar'ın objektifine geçerek bebek müjdesini birlikte vermişti.

İKİNCİ KEZ BABA OLDU!

Mutlu birliktelikleri devam eden çift, geçtiğimiz gün ikinci bebeklerini de kucaklarına aldı.

Sosyal medyada ortak bir gönderi yayınlayan çiftin, bir oğulları daha oldu. Hastaneden paylaşım yapan Demiral çiftine binlerce beğeni yağdı.

Demiral, paylaşımına "Canım eşim ve canım oğullarım" notunu düştü. Demiral, doğumun hemen ardından Milli Takım kampına katılarak, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdü. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN