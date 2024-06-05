"Rakibim yok!"

Hande Yener, önceki gün bir davete katıldı. Yine değişik bir sahne kostümü ile geceye katılan Yener, üzerindeki kıyafetlerini muhabirlere anlattı. Yener, "Stylingler konuşuyor. Özel bir şeyler hazırladım kendim için de... Bu enerji bana da bir şeyler katıyor. 24 yıldır yapmadığım şeyleri yapmaya çalışıyorum ve hep aradığımı buluyorum. Uzun zamandır polemiklere de dahil olamıyorum ama bu yaz bol bol polemik olacak. Tekrar magazin günlerimize dönebiliriz. Yaz da yaklaştı, konserler var rakipler de yok" diyerek kendisine rakip görmediğini dile getirdi.

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