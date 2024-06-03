Kerem Bürsin ve Hadise’nin yakınlaşması sonrası ilk cevap! Ünlü oyuncu sşk soruları karşısında...

"Çok güzel bir doğum günü kutladım. Sade ve tatlıydı" dedi. Hadise ile birlikte çektirdiği pozlara yanıt veren Kerem Bursin, şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden uydurulmuş bir haber vardı. Aşk olmadı. Biz sadece yakın arkadaşız. Bir kadın ve bir erkek yan yana gelince böyle yazılmamalı. Yakışıklılık ve güzellik biraz yüzeysel. Kime göre ve neye göre?." Aşk soruları karşısında ise "Saat kaç?" diyerek güldü ve ardından oradan ayrıldı.