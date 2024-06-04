Düdük çaldı aşk başladı!

Survivor All Star kadrosunda yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz haftalarda elenerek adaya veda etmişti. Survivor yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Kalaycıoğlu, son dönemlerde özel hayatıyla adından sıkça söz ettirmişti. Milli futbolcu Cengiz Ünder ve Galatasaraylı Zaniolo ile aşk yaşayan Kalaycıoğlu, son dönemde Devrim Özkan ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Galatasaraylı Lucas Torreira ile geçtiğimiz gün bir mekanda beraber eğlendi.

İNKAR ETMEDİ!

Aleyna ve Torreira'nın birlikte eğlenmesi ilişki iddialarını da beraberinde getirdi. Muhabirler ise Survivor Aleyna'ya o geceyi sordu. Aleyna Kalaycıoğlu soru karşısında biraz sessiz kaldı, biraz da ne diyeceğini bilemedi. Ünlü güzel biraz da gerilerek, "Yok arkadaşlar ya ne diyebilirim bir şey diyemem şu an" diyerek iyice kafaları karıştırdı. Fakat dedikodulara göre ikili, bir süre önce arkadaş ortamında tanıştı. Birlikte zaman geçirmeye başlayan bir süre flört eden Kalaycıoğlu ve Torreira, iddialara göre yeni bir aşka yelken açtı