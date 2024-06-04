Mine Tugay, yaz sezonunu açtığını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla duyurdu. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü oyuncu Tugay şezlongta çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu yayınladığı karelere, "Yaz geldi sanki, Snoopy'nin tıraş vakti de geldi" notunu düştü. Güzel oyuncuya beğeniler kadar eleştiriler de vardı. Oyuncuya bir takipçisi "Sürekli seni bikinili görmek istemiyorum" yazınca güzel isim dayanamadı. Tugay bu yorumu, "Arada mayo da giyiyorum" diyerek ti'ye aldı.

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