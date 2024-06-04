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'Arada mayo da giyiyorum'

Seksi fotoğraflarıyla dikkat çeken Mine Tugay’a bir takipçisi “Yeter” dedi. Bikinili fotoğraflarını eleştiren takipçisine Tugay, “Arada mayo da giyiyorum” diyerek ti’ye aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Haziran 2024 Güncelleme 04 Haziran 2024, 07:01
’Arada mayo da giyiyorum’

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Mine Tugay, yaz sezonunu açtığını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla duyurdu. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü oyuncu Tugay şezlongta çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu yayınladığı karelere, "Yaz geldi sanki, Snoopy'nin tıraş vakti de geldi" notunu düştü. Güzel oyuncuya beğeniler kadar eleştiriler de vardı. Oyuncuya bir takipçisi "Sürekli seni bikinili görmek istemiyorum" yazınca güzel isim dayanamadı. Tugay bu yorumu, "Arada mayo da giyiyorum" diyerek ti'ye aldı.

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