Kaçış zamanı

Popçu ve oyuncu cephesinde yeni bir aşk iddiası gündeme geldi. Oyuncu Kerem Bürsin'in doğum gününde çekilen bir fotoğraf karesi magazini hareketlendirdi. Kerem Bürsin yeni yaşını Hadise, Mert Yazıcıoğlu, İnan Kırdemir, Tuba Büyüküstün ve Hande Doğandemir'le Bodrum'da kutladı. Bürsin'in Hadise'yle çektirdiği kare ise sosyal medyada gündem oldu. Hayranları, Kerem Bürsin ve Hadise'yi birbirine çok yakıştırdı. "Keşke sevgili olsalar" yorumları yapıldı... Bürsin Bodrum dönüşü önceki gece İstanbul Havaalanı'nda objektiflere yansıdı. "Çok güzel bir doğum günü kutladım. Sade ve tatlıydı" dedi. Hadise ile birlikte çektirdiği pozlara yanıt veren Kerem Bursin, şu ifadeleri kullandı: "Eskiden uydurulmuş bir haber vardı. Aşk olmadı. Biz sadece yakın arkadaşız. Bir kadın ve bir erkek yan yana gelince böyle yazılmamalı. Yakışıklılık ve güzellik biraz yüzeysel. Kime göre ve neye göre?." Aşk soruları karşısında ise "Saat kaç?" diyerek güldü ve ardından oradan ayrıldı.

FOTOĞRAF HADİSESİ

Hadise de Bodrum'dan dönüşte İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Şarkıcı, şalı, şapkası ve gözlüğü ile kendini kamufle etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Popçu Hadise kendisini yakından görüntüleyen muhabirlere tepki gösterdi!