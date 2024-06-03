Hem tatil yapıyorlar hem de düğün yerlerini geziyorlar

Uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edilmişti. Ayrılık sonrası ikiliden Pınar Deniz, sosyal medya hesabından içinde sevgilisi Kaan Yıldırım'ın da yer aldığı bir kare paylaşıp "Başlasın yollar" notuyla yayınlamıştı. Ben daha önceki köşe yazımda da yazmıştım bu yaz evlilik planları yapan ikili, çifte düğün yapacak diye. Hem İstanbul'da hem de arkadaşlarının katılacağı Ege sahillerinde eğlenceli ikinci bir düğün yapacaklar. Duyduğuma göre de ikili düğün yapabilecek yerleri geziyormuş. Hem tatil yapan güzel çiftimiz, hem de düğün yapabilecek yerleri bizzat incelemek istemişler. Bu arada gezdikleri yerlerden bir tanesi olan Assos'da da emlakçılar ile arazileri incelemişler. İleriye dönük yatırımlık yerlere bakıyorlarmış. 15 günlük bir Ege turuna çıkan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'e ben şimdiden mutluluklar dilerim...

GALADA MEHMET ALI ERBİL DAYAK MI YEDİ?

MEHMET Ali Erbil'in başrolünde yer aldığı "The Hope" (Umut) filminin galası geçtiğimiz gün yapılmıştı. Galaya sevgilisi ile katılan Mehmet Ali Erbil'in oynadığı filmin kadrosunda Alix Kermes, Gizem Denizci, Tolga Yüce, Wilma Elles, Şebnem Schaffer, Ümit Okur, Esra Sönmezer, Mehmet Çepiç, Orçun İynemli, Demez Öz, Ece Gökçen, Cemre Kurum ve Emine Söyler de vardı. Tabi mutlu başlayan gala büyük olay ile son bulmuş. Filmin oyuncularından Tolga Yüce ile Mehmet Ali Erbil arasında gala sonunda büyük bir kavga çıkmış. Oyuncu kadrosunda yer alan iş insanı Tolga Yüce, Mehmet Ali Erbil'in üzerine yürümüş. Nedeni ise sahnelerinin kesilmesiymiş. Araya diğer oyuncular girse de büyük arbede yaşanmış. Mehmet Ali Erbil'i olay yerinden güçlükle uzaklaştırmışlar. Bu olay sonrası yapım ekibi tüm oyunculara kimseyle konuşmaması yönünde ültimatom vermiş. Benden söylemesi…

ŞÖVALYE ADASI'NIN SİMGESİ AÇILDI

TÜRK- Yunan dostluğunun simgesi olan ünlü şefler Maria Ekmekçioğlu ve oğlu Pascal Afthonidis'in işlettiği Fethiye'de bulunan bir restoran sezona merhaba dedi. Büyük bir etkinlik ile açılışı gerçekleşen restoranın açılışında iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimleri yer aldı. Ege'nin incisi Fethiye, Şövalye Adası'nda bulunan restorana muhakkak uğrayın derim. Çünkü Ege Denizi'nin eşsiz manzarasının yanında Şef Pascal'in hazırladığı mezeler eşliğinde sırtaki yapabilirsiniz…

360 DERECE İSTANBUL SEYRİ

DENİZ seviyesinden 300 metre yükseklikte 360 derece kesintisiz şehir manzarasını izleme şansı yakaladım. Tabii bana gün batımının denk gelmesi muhteşem bir manzaraya şahitlik etmeme neden oldu. Burada 27 metre uzunluğundaki Avrupa'nın en uzun cam yürüyüş rotası olan Skywalk da bulunuyor. Anadolu Yakası'nda bulunan mekana niye şimdiye kadar gitmemişim anlamadım. Daha önce İstanbul'u hiç böyle izlememiştim. Istanbul 7 tepeden oluşur derler ya 360 derecede İstanbul'u buradan yaşayabiliyorsunuz. Buraya muhakkak uğrayın bu deneyimi yaşayın derim…

BODRUM'A ÇEŞME'YE YENİ RAKİP

YAZ dönemi başladı. Bodrum ve Çeşme sezonu açıldı. Sezon öncesi lahmacun+ayran fiyatını konuşurken şimdilerde ise beachlere giriş fiyatlarını konuşmaya başladık. Bodrum Lucca Beach'e giriş 3 bin 500 lira olurken, Maça Kızı'na giriş 6 bin 500 lira, Mandarin Oriental'in beachine girmek ise 5 bin lira oldu. Tabii bu durum Çeşme'de de farksız değil. Tatil yapmak neredeyse küçük bir servet haline geldi. Ama size durun daha da ilgincini yazıyorum. Sarıyer'de oturan biri olarak geçtiğimiz gün Rumeli Feneri'nde bir beache gittim. Şimdi ismini yazmıyorum ama bir sonraki yazımda detaylıca yazacağım bu durumu. Hava denize girebilecek bir durumda değildi ama sadece kumda oturmaya 250 lira para istediler. Evet yanlış duymadınız. Yeme- içme haricinde sadece kumda oturmaya 250 lira. Yani 4 kişilik bir aile çocuklarını kumda oynatmak istese 1000 lira ödemesi gerekiyormuş… Yorum Sizin! Not: (Kilyos'ta da aynı durum mevcuttur.)