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5 yıldızlı aşk

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşkı hız kesmedi. İkili önceki gün de Karaköy’deki 5 yıldızlı lüks otelde başbaşa yemek yedi. Romantik bir gün geçirdi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Haziran 2024 Güncelleme 03 Haziran 2024, 07:00
5 yıldızlı aşk

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Oyuncu Serenay Sarıkaya, popçu Mert Demir'e vokal yaptı. Bir süre sonra Demir şöhreti yakaladı. Aşk iddiaları ortaya atıldı. İkili el ele fotoğraf verirken genç popçu bir anda şöhreti yakaladı. İkilinin aşkı hız kesmeden devam etti. Milano'da tatil yaptı. Serenay tatil dönüşü "Birlikteliğimiz gayet iyi gidiyor. Milano tatili de harikaydı" açıklamasını yaptı. İkili şimdi de İstanbul'da ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Karaköy'de bulunan otelde baş başa yemek yedi. İkilinin çok mutlu olduğu belirtildi. Bu arada Mert Demir geçtiğimiz günlerde de Londra'da konser verip dönmüştü. "Serenay, hanımla reklam aşkı yaşadığımıza dair çıkan haberler doğru değil, biz çok mutluyuz ve mutluluğumuza kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyiz" diye konuşmuştu.

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