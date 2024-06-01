Kardeşlerim dizisi bu akşam yine ekrana damgasını vuracak

Dizinin bu haftaki bölümünde; Uçurumdan düşmesine ramak kalan Cansu'nun durumu, Aybike ve Sarp başta olmak üzere, tüm ailesini endişelendirir. Yeniden baba olacağını öğrenen Akif'te esen değişim rüzgarları, Nebahat'i içten içe mutlu etmeye devam eder. Mezuniyet balosu için para kazanmaları gereken Eren ailesine destek, hiç ummadıkları bir yerden gelir. Üst üste yaşadığı sıkıntılar, Ayten'i hayatıyla ilgili yeni bir karar almak zorunda bırakır. Bir eğitim yılını daha geride bırakan Ataman Koleji'nde tüm çocuklar, mezuniyet heyecanını yaşarlar.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN