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Eşine evlilik şarkısı yaptı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Haziran 2024 Güncelleme 01 Haziran 2024, 07:01
Eşine evlilik şarkısı yaptı

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Tuğçe Kandemir'in yeni şarkısı "Evlenelim mi Sevgilim?" Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor. Sözü ve müziği Tuğçe Kandemir'e ait olan şarkının aranje, mix ve masteringinde Emirhan Cengiz'in imzası bulunuyor. Tuğçe Kandemir şarkıyla ilgili şunları söyledi: Birgün düğün şarkısı yapacağım aklıma gelmezdi. Ben genellikle hep hüzünlü şarkılar yapardım. İnsan başına gelmeyince anlamıyor. Güzel bir mutlulukmuş.

ANİME KLİP YAPTI!..
"Evlenelim mi Sevgilim?" şarkısının kapak fotoğrafı, Tuğçe Kandemir'in kendi düğün fotoğraflarından hazırlandı. Klip ise yine aynı fotoğraflardan esinlenilerek anime bir video klip şeklinde oluşturuldu.

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