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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? İhanet iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi!

Uzun süredir aşkları tam gaz devam eden ve bu yaz evlenecekleri konuşulan oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım cephesinden kötü haber geldi. Ünlü çiftin bir süre önce ayrıldığı iddia edildi...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 07:02 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 07:03
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? İhanet iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi!

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Güzel oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin Haziran ayında evlenecekleri haberleri basına yansımıştı.

Hatta aileler tanışmış, birlikte tatile bile çıkmışlardı. İki sevgilinin bilinmeyen bir nedenden dolayı düğün tarihlerini Eylül ayına ertelediği de konuşulmaya başlamıştı.

Güzel oyuncu geçtiğimiz hafta verdiği röportajında, "Biz öyle insanlar değiliz. Neden tarih koyalım. Şuan herşeyi akışına bıraktık" demişti. Hatta güzel oyuncu, "6 Ağustos 2023 tarihi sana neyi ifade ediyor?" sorusuna "Neyi ifade etmeli. Ben şuan hatırlayamadım" diyerek evlilik teklifi aldığı tarihi hatırlamamıştı.

Ve beklenen oldu. İkiliden kötü haber geldi. Yaklaşık 3 senedir aşk yaşayan çiftin, aşklarına son noktayı koyarak ayrıldığı iddia edildi.

Ayrılığın kesin nedeni tam olarak bilinmezken, ünlü oyuncuların yakınlarından gelen bilgilere göre aralarına bir "Kara Kedi" girdiği iddia edildi.

Ayrılığın nedeninin ihanet mi yoksa başka bir nedenden dolayı mı olduğu ise akıllarda soru işareti bıraktı.

Gözler şimdi iki oyuncuya çevrildi. Aşıkların tekrar barışıp barışmayacağı ise merak konusu oldu.

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