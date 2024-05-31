Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? İhanet iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi!

Hatta aileler tanışmış, birlikte tatile bile çıkmışlardı. İki sevgilinin bilinmeyen bir nedenden dolayı düğün tarihlerini Eylül ayına ertelediği de konuşulmaya başlamıştı.

Güzel oyuncu geçtiğimiz hafta verdiği röportajında, "Biz öyle insanlar değiliz. Neden tarih koyalım. Şuan herşeyi akışına bıraktık" demişti. Hatta güzel oyuncu, "6 Ağustos 2023 tarihi sana neyi ifade ediyor?" sorusuna "Neyi ifade etmeli. Ben şuan hatırlayamadım" diyerek evlilik teklifi aldığı tarihi hatırlamamıştı.